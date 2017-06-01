Брянск, 1 июня, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Городским чиновникам Брянска в последнее время приходится отвечать на критику со стороны жителей, связанную сразу с двумя проблемными объектами строительства. В первом случае жители не хотят, чтобы в городском сквере появилась церковь, а во втором — протестуют против строительства дома, которое может нанести вред памятнику природы Верхний Судок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каштаны в цвету

Об одной из проблем вновь говорили на совместном приеме граждан, который провели мэр города Александр Макаров и прокурор Сергей Котов. Жители недовольны тем, что в сквере Пролетарский вырубаются деревья. Участок был передан епархии, после чего было вырублено восемь каштанов. Причем деревья пострадали не просто так, а ради проведения геологических изысканий, после которых решится, можно ли в парке строить храм.

Жители запротестовали и против вырубки деревьев, и против строительства храма в зеленой зоне. При этом пока сама епархия до конца не решила, хочет ли она построить на этом месте храм. Не выдано и разрешение на строительство. В случае если стройка не начнется, каштаны обещают высадить на прежнее место.

Перед встречей с мэром жители уже предприняли некоторые действия. К примеру, написали обращение в природоохранную прокуратуру. По нему сейчас уже началась работа. Глава администрации Александр Макаров уверил граждан, что, если при передаче участка были нарушения, то прокуратура вмешается. Но вторая часть его ответа жителям четко дает понять: если епархия захочет, храму в парке — быть.

«Мы видим, что представители церкви заботятся о тех территориях, где расположены часовни, храмы, самостоятельно благоустраивают их, озеленяют. Как пример, кафедральный собор, где высажены деревья, клумбы, установлена детская площадка, и жители близлежащих домов с удовольствием проводят там время. Еще пример — в середине мая верующие высадили 20 саженцев каштанов в Пролетарском сквере, 35 саженцев возле ДК Медведева. Я считаю, это яркий пример заботы о своем городе, когда не на словах, а делами люди показывают свое участие в благоустройстве Брянска. Наряду с этим, другая часть горожан, в том числе и вы, высказываетесь против строительства храма. Мы слышим и вашу позицию и ситуацию прорабатываем. Еще раз подчеркну — на сегодняшний день разрешение на строительство храма не выдано», — сказал Александр Макаров.

К слову, обещал разобраться (и разобрался) глава горадминистрации и в другой проблеме, с которой к нему приходили жители, — строительство дома на проспекте Ленина. Против него выступают жители соседних домов №55 и №57. По мнению жителей, строительство дома может нанести вред памятнику природы Верхний Судок, с которым граничит стройплощадка. Кроме того, не устроила жителей и организация подъездов к домам. Он проходит между двумя зданиями. Жильцы считают, что постоянное движение строительной техники может нанести вред их домам.

Но после проверки администрация не нашла никаких нарушений. Правда, по поводу подъездов пообещали подумать. В целом же, ответ был такой: все в порядке.

«Юристы городской администрации, изучив договор, нарушений не выявили. У меня нет оснований не доверять их выводам. Тем не менее, у каждого из вас есть активная гражданская позиция, и если вы сомневаетесь в действиях власти, обратитесь в правоохранительные органы, прокурор города перед вами, или обратитесь суд, чтоб поставить точку в этом вопросе», — сказал тогда мэр.

ИА REGNUM отмечает, что в Год экологии скандалы возникли не только в Брянске, но и в районах области. Так, жители Карачева протестуют против ввода в работу мусорного полигона, расположенного в нескольких километрах от города.

Жители сообщали, что полигон ТБО представляет собой вырытый котлован, который даже не огорожен. Рядом с ним находится святой источник и Воскресенский монастырь 17 века.

В мае 2017 года чиновники департамента природных ресурсов и экологии Брянской области совместно с учеными проверили строящийся полигон в Карачевском районе и выяснили, что он построен согласно всем требованиям законодательства.