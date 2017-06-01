Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Руководитель «Автоваза» пояснил, что парк такси является ключевым направлением для увеличения продаж компании, предприятие заинтересовано в получении доли этого рынка в больших городах.

(сс) freestocks.org Приложение UBER

«Мы надеемся, что мы в скором времени подпишем соглашение с компанией Uber», — сказал Николя Мор.

Он также рассказал, что завод ведет переговоры с множеством других компаний. Как считает Мор, новые меры господдержки могут также помочь автопроизводителю получить большую долю продаж в парке такси.

«Уверен, что потенциальные потребители, находясь в такси, в автомобиле бренда Lada, будут привлечены тем самым, и для нас это ключевой момент», — добавил глава компании.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «АвтоВАЗ» намерен сотрудничать с крупными сервисами такси, так же, как это делает компания Volkswagen с агрегатором Gett и Toyota с Uber. В мае 2017 года компания заключила договор с «Яндекс.Такси».