Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Первого июня 2017 года в Санкт-Петербурге начал свою работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году традиционное трехдневное мероприятие проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Журналист Сергей Брилёв — один из модераторов ПМЭФ

Второй год подряд местом проведения ПМЭФ стал конгрессно-выставочный комплекс «Экспофорум» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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В первый день форума состоялись оживленные дискуссии по вопросам макроэкономики, бюджетной политики, проектного планирования, «зелёной» энергетики, проблемам глобализации, состоянию мировых газовых рынков и многим другим темам.

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Среди ключевых спикеров 1 июня были вице-премьер Игорь Шувалов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Газпрома Алексей Миллер, глава Роснано Анатолий Чубайс, руководители других крупных российских и зарубежных корпораций и высокопоставленные чиновники.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Глава Роснано Анатолий Чубайс и журналист НТВ Кирилл Поздняков

Во второй день ПМЭФ-2017, помимо дискуссий, состоится пленарное заседание, на котором выступят президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн, президент Молдавии Игорь Додон.