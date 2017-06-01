Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Роль России в решении вопросов международной политики и экономики чрезвычайно важна, и ООН нужно наладить с Москвой продуктивный диалог, сообщил 1 июня генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш в преддверии встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Самой природой России предназначено быть в центре глобальной политики, глобализации. Климатические изменения, вопросы экологии… Всё это не может решаться без России», — цитирует Гутерриша Russia Today.

По словам представителя ООН, борьба с международным терроризмом без России бесперспективна.

«Вопросы борьбы с международным терроризмом невозможно решить без участия России», — сказал он.

Напомним, в своей приветственной речи на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме генсек ООН заявил о назревшей необходимости реформировать организацию. Он подчеркнул, что организация существует для того, чтобы реагировать на вызовы и отвечать потребностям людей.

По его словам, ООН должна предотвращать конфликты. Борьба с терроризмом является важнейшим направлением работы.

В качестве ключевой проблемы мировой экономики он назвал дефицит доверия — между обществом и властью внутри стран и между самими странами.