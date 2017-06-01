Москва, 1 июня, 2017, 15:23 — ИА Регнум. «Это настоящая травля, травля как она есть, потому что объявлять российского посла шпионом, который вербует лично американских политиков, ну, это вообще какое-то безумие. Это просто информационный трэш. Вот именно этим они занимаются», — сказала она.

NASA Сергей Кисляк

По словам Захаровой, скандал, созданный вокруг Кисляка в США, представляет собой следующую стадию постэлекторального цикла и подрывает доверие к американским СМИ. Она отметила, что всем совершенно ясно, что Сергей Кисляк является высочайшим профессионалом, а его авторитет заработан на многочисленных дипломатических площадках и переговорах.

«И вот эти небылицы, которые про него сочиняют и показывают по телевизионным каналам в Америке, — это, конечно, просто позор для них», — добавила представитель МИД.

Напомним, имя посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка звучит в США на фоне скандала о так называемом «российском вмешательстве» в ход президентской кампании 2016 года. Так, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост после того, как был обвинен в контактах с Кисляком. Якобы Флинн обсуждал с дипломатом отмену антироссийских санкций.

В конце мая американские СМИ сообщили о том, что в декабре Кисляк встречался с зятем Дональда Трампа, а ныне и старшим советником президента США Джаредом Кушнером. В рамках беседы, которая состоялась в «Трамп-тауэер», Кисляк якобы предлагал Кушнеру организовать тайный канал связи между Кремлем и предвыборным штабом Трампа.