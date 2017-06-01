Волгоград, 1 июня, 2017, 15:23 — ИА Регнум. С волгоградского завода «Химпром», который простаивал без работы почти три года, пропадают опасные химикаты. Причём не находится документальное подтверждение тому, куда они вывозятся и где утилизируются. Проблемой озаботились региональные общественники, которые намерены дойти федеральных надзорных органов с просьбой провести проверку выявленных нарушений на химическом заводе, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

slightly_different Опасные отходы

«Мы намерены направить обращения в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку деятельности завода «Химпром» в Волгоградской области. В частности, нам важно понять и установить все аспекты исчезновения химикатов с предприятия», — прокомментировал эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Изначально об опасном захоронении в январе 2017 года сообщили активисты отделения ОНФ в Рязанской области. По данным общественников, концентрированную серную кислоту на полигон на закрытый для размещения промышленных отходов полигон Турлатово привозили чуть ли не ежедневно. Причем опасные химикаты доставлялись с территории волгоградского «Химпрома». После этого на встрече, проведённой на территории предприятия с представителями кризисного менеджмента, выяснилось, что с момента остановки производства на заводе в октябре 2014 года на его территории находилось 41 тыс. т различных химических веществ I—IV классов опасности. Из них было вывезено 6,447 т II класса опасности — активных химических веществ, в число которых входит серная кислота. При этом утилизировано было 5,142 т этого вида химикатов.

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Ещё свыше 1,5 тыс. т отработанной серной кислоты автомобильным транспортом в неизвестном направлении было вывезено с завода с ноября по декабрь 2016 года, уточнили в региональном отделении ОНФ.

«В ходе служебной проверки не было найдено ни одного акта приема-передачи груза, а при проверке договоры оказывались фиктивными. Так, например, транспорт одной из компаний-утилизаторов за этот период вывез 678 т, из которых на рязанском полигоне слито только порядка 50 т. Судьба остальных химикатов должна стать предметом особого разбирательства», — отмечают общественники.

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В ходе инвентаризации на предприятии выяснилось, что с завода пропали 281 баллона с остатками более 4 т хлора. Они должны были быть утилизированы на МУП «Водоканал» города Волжский, но договор на утилизацию также оказался фиктивным. По информации правоохранительных органов, куда руководством завода было сделано заявление об исчезновении баллонов, они были сданы в пункты приема металла, а хлор выпущен в атмосферу.

«Стравливание хлора, который является сильнейшим отравляющим химическим веществом, осуществлялось в конце августа — начале сентября 2016 года. Именно тогда жители Красноармейского района Волгограда массово заявляли о резком запахе по ночам», — прокомментировал активист регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок.

Обращения с просьбой разобраться в ситуации и провести проверку по всем выявленным фактам нарушения природоохранного законодательства направлены в прокуратуру Волгоградской области и Росприроднадзор.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Химпрома», ещё осенью 2015 года с территории завода был вывезен весь жёлтый фосфор. Новым владельцем 100 тонн стратегического сырья стало ПАО Химпром (г. Новочебоксарск, Чувашия).

Также в 2015 году с производственной площадки ВОАО «Химпром» были удалены 372,394 т карбида кальция (вывезен полностью), 45,81 т четыреххлористого углерода (вывезен полностью), 134,2 т хлороформа, 173,6 сернистого ангидрида, 758,3 т электрощелочи, 173,2 т олеума, 69,17 т натра технического, 80,34 т кубовых хлорметанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области в феврале 2017 года по факту незаконного захоронения опасных отходов на закрытом полигоне было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). В СКР тогда сообщали, что из-за захоронения опасных отходов почва загрязнена настолько, что уже не может выполнять свои экологические функции.

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Добавим, что волгоградский «Химпром» был признан банкротом в 2012 году. В начале 2014 года госкорпорация «Ростех» заявила о плане консервации и ликвидации производственного комплекса завода. Однако областные власти предприняли попытки сохранить хотя бы часть производства завода «Химпром». В конце 2016 года, по заявлению губернатора региона Андрея Бочарова, ВОАО «Химпром» согласовал 11 инвестиционных проектов и условия их реализации. Новы производства на заводе заработали с весны 2017 года.