Париж, 1 июня, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — Roland Garros.

si.robi Дарья Касаткина

В матче второго круга она одержала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Касаткина реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов и допустила 2 двойные ошибки. При этом она активно выиграла 16 очков и совершила 16 невынужденных ошибок.

В третьем круге Касаткина встретится либо с представительницей Германии Татьяной Марией, либо с румынкой Симоной Халеп.

Париж (Франция). Roland Garros. 2-й круг. Женщины

Дарья Касаткина (Россия, 26) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q) —7:6 (7:1), 6:4