Ярославская область, 1 июня, 2017, 15:12 — ИА Регнум. В храме Владимирской иконы Божьей Матери на Божедомке в Ярославле будет организован приход Русской православной церкви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили Ярославской епархии.

УФССП по ЯО Владимирская церковь

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала 1990-х годов здание храма занимала местная религиозная организация «Приход Владимирской иконы Божьей Матери на божедомке Суздальской епархии Российской православной автономной церкви». Однако по решению суда «автономная церковь» была выселена из здания, принадлежащего Росимуществу. Возглавлявший приход бывший священник Леонид Ковенков в 2007 году был извергнут из сана за канонические преступления Патриархом Московским и вся Руси Алекссием II по представлению церковного суда Ярославской епархии.

Судебные приставы осуществили исполнительные действия по принудительному выселению должника в присутствии участкового, работников МЧС, представителей Ярославской епархии и понятых. Двери храма были вскрыты, имеющееся имущество описано. На входных воротах установлены новые замки, ключи будут переданы собственнику храма. Что касается должника, то рассматривается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения в добровольном порядке.

«Это здание принадлежит Росимуществу, но оно передано в безвозмездное пользование ярославской епархии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела оценки, управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельных участков территориального управления Росимущества Валерий Калинкин.

В Ярославской епархии сообщили, что сейчас идет процесс передачи здания в пользование церкви.

«Мы надеемся, что со временем здесь появится православный приход. В таком случае, храм будет сначала освящен. Это всегда делается после долгого запустения, разрушения святыни или после служения раскольников. В нем не проходили православные службы с начала девяностых годов. Если приход появится, то он станет приходом храма Владимирской иконы Божией Матери. Конечно, людям нужно будет какое-то время, чтобы привыкнуть, что здесь вновь проводятся православные службы, а не собираются представители раскольнической группы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.