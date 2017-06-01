Москва, 1 июня, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Летняя погода с температурой воздуха до 30 градусов тепла установится в Москве и Подмосковье уже на следующей неделе. Об этом сообщил РИАМО специалист центра погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

"К концу следующей недели, к пятнице (9 июня), ожидается потепление до 25−30 градусов, — уточнил источник. — Теплая погода сохранится в выходные (10 и 11 июня)».

При этом специалист центра добавил, что 5 июня (понедельник) в столичном регионе вероятность небольших дождей сохранится.

«Тем не менее 5 июня столбики термометров покажут 17−22 градусов тепла», — отметил источник.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летом 2017 года температура и осадки в европейской части России будут соответствовать норме или незначительно ее превысят.

По его словам, на европейской территории страны наиболее вероятным является сценарий трех летних месяцев с температурным фоном около или чуть выше нормы, без избыточных осадков.

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