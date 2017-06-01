Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Ставшую мемом крылатую фразу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь» процитировали сегодня, 31 мая, в ходе панельной сессии «Проектное планирование и его эффективность в бюджетном процессе» в рамках Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minval.az Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев

Это произошло в ходе дискуссии, разгоревшейся между министром финансов Антоном Силуановым, заместителем руководителя аппарата правительства Андреем Слепневым и депутатом Государственной думы Андреем Макаровым.

«Я правильно понимаю, что, как председатель комитета по бюджету, с жалобой на Силуанова я должен приходить теперь к вам?», — обратился Макаров к Слепневу.

На что Слепнев ответил: «Лучше к председателю правительства».

После чего Макаров заметил, что «очень важно, куда идти». А затем добавил, вызвав смех в зале: «Просто денег нет, я знаю… Мы держимся».

Напомним, 23 мая 2016 года в Крыму Дмитрий Медведев неформально общался с жителями полуострова. Одна из пенсионерок пожаловалась ему на маленькие пенсии, всего в 8 тысяч рублей. На что премьер-министр ответил фразой, которая моментально превратилась в мем: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».