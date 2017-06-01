Москва, 1 июня, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о «взятии Москвы» в Совфеде расценили как шутку и посоветовали заняться научной фантастикой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Война с Донбассом закончится в день «взятия Москвы ВСУ», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

В Совфеде отказываются считать Турчинова серьезным политиком.

«Я думаю, у господина Турчинова зашкаливает русофобия настолько, что он уже не отдает отчета своим словам. Что касается «взятия Москвы», то это из области научной фантастики. Думаю, когда он выйдет на пенсию, то может писать подобные рассказы на эту тему», — заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров RT.

Отвечая на вопрос, когда закончатся военные действия на востоке Украины, Турчинов сказал: «Когда Москву возьмем, тогда и завершится».

С 1 июня 2017 года в Донбассе объявлен очередной режим прекращения огня. Конфликтующие стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия с полуночи четверга. В ДНР заявили, что силовики обстреляли более 20 населенных пунктов.