Киев, 1 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. До этого на сегодняшнем заседании депутаты Киевсовета приняли данное решение за основу. За него проголосовало 100 депутатов. После чего мэр Киева Виталий Кличко выступил с предложением доработать решение и принять его на следующем заседании.

Kievcity.gov.ua Один из штурмов Киевсовета

В знак протеста в зал Киевсовета ворвалось несколько человек в камуфляже с угрозами в адрес депутатов. Под давлением депутаты приняли решение о предоставлении льгот добровольцам в целом.

Отметим, что соответствующее решение Киевсовета предусматривает предоставление бойцам добробатов социальных прав и гарантий от городских властей. Также будет создана комиссия по предоставлению статуса участника «АТО» при Киевсовете.

Напомним, утром, 1 июня в Киеве под стенами Киевской городской государственной администрацией (КГГА) начался митинг за предоставление льгот добровольцам, воевавшим в Донбассе. В нем приняли участие (до 50 человек) организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Требуем, чтобы добровольцы получили статус УБД, потому что в первые дни войны воевали добровольцы, они тянули вооруженные силы вперед своей идеей и запалом. Но наше государство не хочет видеть нас и что-то делать для добровольцев. Мы не выгодны, со всеми можно договориться, с нами — нет», — сказал один из добровольцев в эфире «Всемирно-Броварского телевидения».

Как сообщало ИА REGNUM, за три года войны в Донбассе военнослужащие регулярных армий ДНР и ЛНР так и не добились предоставления значимых социальных льгот, регулярных соцвыплат и достойной соцзащиты. К примеру, бывшие бойцы, которые остались инвалидами, не получают военных пенсий, многие лекарства закупают за свой счет. Ранее пресс-служба Совмина ДНР информировала, что семьи погибших и ветераны боевых действий могут оформить материальную помощь в размере около 600 руб в месяц.

«К сожалению, пока на законодательном уровне мы только утвердили статус участника боевых действий. Сегодня нет возможности поддерживать их финансово. Как только у республики появятся средства, мы в первую очередь отправим их на поддержку участников боевых действий. Честно говорим, что сегодня мы не в состоянии этого сделать, но мы не говорим, что этого не будет», — сказал 17 мая 2017 года глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Как сообщалось, 21 февраля 2017 года депутаты Народного совета ЛНР приняли закон «Об участниках боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики».

«Закон устанавливает правовой статус участников боевых действий и инвалидов боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе, а также определяет круг членов семей погибших при защите Отечества, которые имеют право на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами ЛНР», — отметил депутат, председатель комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина ЛНР Виталий Морозов.

По его словам, участники боевых действий, инвалиды боевых действий и члены семей погибших при защите ЛНР «будут документированы удостоверениями единого образца, что позволит в дальнейшем более обоснованно планировать и реализовывать меры социальной поддержки соответствующих категорий лиц с учетом возможностей государственного бюджета ЛНР».