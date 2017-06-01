Киев, 1 июня, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Делать какие-то окончательные выводы по поводу разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитражном суде пока рано. Однако уже сейчас ясно, что отмена контрактных условий «бери или плати» могла бы поставить под угрозу многие международные обязательств по газовым контрактам. Об этом сегодня, 1 июня, в интервью ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, комментируя последние события вокруг решения суда.

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«Думаю, что сейчас еще недостаточно информации, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Очень большой документ был выпущен на основе решения Стокгольмского арбитража. Понятно, что арбитры не наложили на Украину санкции в связи с условиями «бери или плати», которые составляли десятки миллиардов долларов. Никто, наверное, этого всерьез и не ожидал. Судьи — тоже люди, а такое следование букве контракта привело бы не просто к банкротству «Нафтогаза Украины», но и самой Украины в целом. Этого бы, конечно, никто не позволил сделать», — подчеркнул эксперт.

Дело в том, что ранее «Нафтогаз» и МИД Украины заявили, что Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору с «Газпромом» в отношении контракта на поставку газа. Судебная инстанция отменила контрактное условие «бери или плати» (take or pay), отменила запрет на реэкспорт, постановила пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. Позднее в «Газпроме» подтвердили, что получили промежуточное решения суда. В российской энергетической компании заявили, что документ еще предстоит проанализировать. Но в любом случае он только разрешает принципиальные юридические вопросы, но не содержит данных о каких-либо суммах.

По словам Гривача, внимание надо обратить именно на нюансы и то, как вся эта ситуация была преподнесена. Ведь одно юридическое решение может потом негативным образом сказаться на мировой контрактной системе в целом.

«Если бы это могло стать неким прецедентом, это заложило бы мину под всю контрактную систему в мире. Именно прямая отмена правил «бери или плати» по контракту обозначала бы, что не только газпромовский, но и большинство контрактов в мире оказались бы под угрозой. Все они так или иначе предполагают обязательства по неким минимальным отборам. Где-то это и 100%, — рассуждает эксперт, — Наверное, судьи бы не хотели принять такое решение, создать такую мину юридически».

Сегодня же необходимо больше времени для того, чтобы проанализировать всю эту ситуацию, все нюансы и возможные последствия. Что же касается реэкспорта, то, с точки зрения аналитика, довольно странно реэкспортировать газ, который сама страна не покупает. В то же время сама Украина реимпортирует газ, который поступает в Европу. Напрямую по контракту с «Газпромом» Киев газ не закупал, но и смысла в этой опции нет.

Она имела бы смысл, если бы для Украины цена на газ была меньше, чем в Европе. Однако это невозможно ни при каких обстоятельствах даже с нефтяной привязкой. Если же говорить о хабовой цене, то здесь тоже имеется масса нюансов. Все зависит от механизмов ценообразования и периода, объясняет заместитель гендиректора по газовым проблемам ФНЭБ. Ранее специальными решениями Минэнерго в те периоды, когда цена на газ по контракту с «Газпромом» превышала уровень цен на газ, который Украина покупала по реверсу, предоставлялась скидка, которая это регулировала. То есть системная цена газа для Украины все равно хабу соответствовала.

«Поэтому ни о какой компенсации в пользу «Нафтогаза» и речи быть не может», — считает Алексей Гривач.

В то же время остается вопрос о том газе, который Украина потребила в конце 2013 — начале 2014 года и не оплатила в полном объеме. Все эти вопросы должны быть разъяснены подробно, потому что пока, как было сказано, никаких цифр на этот счет нет. Поэтому, по словам эксперта, складывается ощущение, что победные заявления «Нафтогаза» — это просто стремление выдать желаемое за действительное.

Сегодня также на Петербургском международном экономическом форуме глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал ситуацию с возможным отбором газа Украиной в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу. Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах мероприятия, Миллер сказал: «Пусть попробуют». Глава компании отметил, что сейчас корпорация ожидает окончательного решения Стокгольма по спору с «Нафтогазом» в июне.