Источник — скриншот с сайта youtube, Abzal Рыба без лица

Канберра, 1 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Австралийские ученые обнаружили в водах Индийского океана рыбу «без лица». Об этом сообщил телеканал ABC News.

У рыбы отсутствуют глаза, плавники, а рот находится в нижней части туловища. Может создаться впечатление, будто у нее две «задних части». Такая внешность объясняется тем, что данный вид рыб обитает на глубине 4 км и испытывает огромное давление толщи воды.

На такую глубину свет практически не проникает, поэтому у рыбы отсутствуют глаза, а для ориентации в пространстве она использует особые светочувствительные пластины, расположенные на голове.

«По-видимому, у нее все-таки есть глаза под поверхностью кожи, но на самом деле вы не можете видеть никаких глаз», — сказал один из исследователей.

Впервые данный вид рыб был обнаружен в 1870-х годах. С тех пор ученым больше не удавалось поймать еще один экземпляр. Эта рыба стала первой из «безликих» рыб, которую удалось выловить за 140 лет.