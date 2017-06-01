Москва, 1 июня, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В Финляндии в семью возвращается лишь 7% изъятых детей. Это происходит потому, что судья принимает решение только на основании документов, предоставленных органами опеки, напомнила заместитель директора Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, ученый-криминолог, кандидат юридических наук Елена Тимошина. Об этом она сообщила 1 июня на конференции в пресс-центре ИА REGNUM, на которой представители детских правозащитных организаций заявили о своем выходе из общественного совета при омбудсмене Анне Кузнецовой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Елена Тимошина

«Более жёсткой системы, более страшной не существует, поэтому крайне важно знать, по каким пунктам наш уполномоченный нашёл согласие с финским омбудсменом. Какой опыт хочет перенимать наш омбудсмен?», — вопросила эксперт.

Возвращаясь к конфликту с российским уполномоченным по правам детей, Тимошина отметила, что выход из совета Анны Кузнецовой обусловлен содержательными и даже идеологическими противоречиями. Родительская общественность надеялась на то, что новый омбудсмен продолжит борьбу с внедрением в России ювенальных технологий, реальность показала, что этим надеждам не суждено было сбыться.

«Мы хотим, чтобы уполномоченный по правам ребенка защищал семью, защищал родительство по-настоящему, как положено. Мы очень надеялись на Кузнецову. Но сегодня в защиту семьи выступают только общественные организации, и это больно признавать», — заключила Тимошина.

Напомним, что в пресс-центре ИА REGNUM представители ряда авторитетных родительских организаций, заявили о своем выходе из общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Анны Кузнецовой. А также опровергли озвученные рядом СМИ инсинуации о том, что все это произошло из-за банальных склок. Общественники настаивают на том, что вышли из совета, поскольку его глава заняла явную проювенальную позицию.

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