Киев, 1 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Отмечается, что сначала на улице начался митинг с участием военных украинских военных. Затем активисты предприняли попытку прорваться в здание горсовета через дверь пресс-центра.

Multimedia.quotidiano.net Украинские неонацисты

Полицейские зашли в пресс-центр и заблокировали дверь. Это не остановило митингующих, набросившихся на полицейских — так возникли стычки.

Через какое-то время к зданию горсовета приехал киевский мэр Виталий Кличко. Стычки продолжались до тех пор, пока правоохранители не отошли в сторону.

Напомним, ранее под окнами Киевского горсовета начался митинг националистов — представителей различных организаций и партий. В акции приняли участие порядка ста человек.