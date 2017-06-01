Киев, 1 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум. В Киеве ветераны так называемых добровольческих батальонов подрались у здания Киевского городского совета с полицейскими, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

В Горсовете в это время шло обсуждение признания официального статуса «бойцов-добровольцев». После того, как вопрос не был поставлен на голосование, в здание попытались прорваться митингующие.

Сотрудники правоохранительных органов зашли в пресс-центр горсовета и начали перекрывать дверь, между активистами и полицейскими начались стычки.

Спустя некоторое время сотрудники полиции отошли в сторону. Прибывший в здание горсовета мэр Киева Виталий Кличко предложил отправить решение о признании бойцов добровольческих батальонов участниками боевых действий в Донбассе на доработку.

К настоящему времени ситуация успокоилась. Всего около здания Киевской городской госадминистрацией и Киевского горсовета собрались около ста представителей националистических партий и организаций.

Участники акции требуют официально признать бойцов добровольческих батальонов участниками боевых действий в Донбассе.