В Киеве у здания горсовета полиция подралась с «бойцами-добровольцами»
Киев, 1 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум. В Киеве ветераны так называемых добровольческих батальонов подрались у здания Киевского городского совета с полицейскими, сообщает RT.
В Горсовете в это время шло обсуждение признания официального статуса «бойцов-добровольцев». После того, как вопрос не был поставлен на голосование, в здание попытались прорваться митингующие.
Сотрудники правоохранительных органов зашли в пресс-центр горсовета и начали перекрывать дверь, между активистами и полицейскими начались стычки.
Спустя некоторое время сотрудники полиции отошли в сторону. Прибывший в здание горсовета мэр Киева Виталий Кличко предложил отправить решение о признании бойцов добровольческих батальонов участниками боевых действий в Донбассе на доработку.
К настоящему времени ситуация успокоилась. Всего около здания Киевской городской госадминистрацией и Киевского горсовета собрались около ста представителей националистических партий и организаций.
Участники акции требуют официально признать бойцов добровольческих батальонов участниками боевых действий в Донбассе.