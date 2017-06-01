Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в рамках ПМЭФ правительство Московской области и компания Philips Russia & CIS подписали соглашение о намерениях разместить в городском округе Истра производство инновационных ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips, передаёт «Радио 1».

corgaasbeek Медицинский центр

В июле 2017 года на базе предприятия ЗАО «Рентгенпром» начнут выпускать аппараты УЗИ, а к концу года наладят производство компьютерных томографов.

В партнерстве c группой компаний «АМИКО» (производственная база ЗАО «Рентгенпром»), одним из ведущих игроков российского рынка медизделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний.

Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к IV кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов.

Российское оборудование марки Philips будет доступно населению на всей территории России.

«Создание производственной площадки на территории РФ является одним из стратегических приоритетов компании Philips. Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья — от профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому», — подчеркнул генеральный директор Philips в России и СНГ Арман Воскерчян.

Добавим, что за три дня работы экономического форума делегация Московской области примет участие в более 30 мероприятиях, среди которых будут деловые встречи, презентации проектов и подписания соглашений.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в рамках ПМЭФ подписано еще два соглашения о строительстве новых заводов в Московской области. Завод по переработке зерна возведут в подмосковных Озерах, а завод по производству косметического и медицинского стекла построят в Домододево.

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Напомним, в 2017 году XXI Петербургский экономический форум проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». На ПМЭФ обсуждаются ключевые экономические проблемы, стоящие перед страной, развивающимися рынками и мировым сообществом. Форум продлится до 3 июня.