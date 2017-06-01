Архангельск, 1 июня, 2017, 15:37 — ИА Регнум. В Архангельской области из областного дорожного фонда на ремонт дорог будут выделены дополнительные средства. Такое решение приняли областные депутаты на прошедшей сессии. Так, 100 млн рублей получит Архангельск, еще 65 млн рублей будет направлено на ремонт муниципальных дорог.

Новое Изамбаево Ремонт дороги

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в столице Поморья на эти средства отремонтируют около 5,4 км улиц.

Как сообщил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, ещё 65 миллионов рублей, выделенных на ремонт муниципальных дорог, будут распределены на конкурсной основе. Комиссия примет решение на основании заявок МО. Это произойдёт уже на следующей неделе

«Региональное правительство второй год подряд дополнительно выделяет средства на ремонт муниципальных дорог. В приоритетном порядке поддержку получают те МО, которые подготовили проектно-сметную документацию, провели соответствующую экспертизу. Как только поступят деньги, муниципалитеты должны максимально быстро провести конкурсы, чтобы успеть летом провести все работы», — пояснил Вадим Кривов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, архангельские улицы этим летом останутся в ямах. По данным Архавтодора, лишь 13,5 процента дорог находятся в нормативном состоянии. Никаких капитальных изменений не запланировано, будет производиться только ямочный ремонт. Это связано с уменьшением дорожного фонда региона практически на треть.

Напомним, что ранее активисты ОНФ провели осмотр ремонта, проводимого на дорогах Архангельска, и остались неудовлетворенны его качеством.