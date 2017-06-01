Москва, 1 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о намерении главы государства поздравить с днем рождения своего «повара» Евгения Пригожина является шуткой. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Это была шутка. Информация не соответствует действительности», — приводит сообщение пресс-службы «Дождь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что 1 июня Владимир Путин будет отмечать день рождения «своего повара», ресторатора Евгения Пригожина.

«Сегодня день рождения у повара Путина…, — сказал представитель Кремля. — Путин его сегодня будет праздновать».

Бизнесмен Евгений Пригожин владеет предприятиями ресторанного и торгового бизнеса, включая рестораны в Белом доме и Кремле. Среди активов Пригожина — компания «Конкорд», работающая в сфере общественного питания. Состояние Пригожина оценивается в 6,4 млрд рублей.

Напомним, 1 июня президент России прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 3 июня.