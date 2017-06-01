Киев, 1 июня, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Блокада ДНР и ЛНР, которую организовала фракция «Самопомич» и внефракционный нардеп Семен Семенченко, отдалила перспективу возвращения республик в состав Украины. Об этом 1 июня в интервью каналу «112 Украина» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Ukraine.politicalcritique.org Торговая Блокада Донбасса

По его словам, блокада отдельных регионов Донбасса усилила интеграцию ДНР/ЛНР с Россией.

«Примерно осенью прошлого года я сказал о том, что по моим данным, которые я черпал из открытых источников, я думал, что осенью 2017-го мы будем свидетелями вывода «российских войск» из неконтролируемой территории. Речь шла только о Востоке, не о Крыме. Это было обоснованно, с моей точки зрения. На тот момент к подобного рода заключениям располагала внешнеполитическая ситуация и анализ экономической ситуации внутри России. Но, совершенно неожиданно, накануне нового года «выскочил» господин Семенченко, который толкнул лозунг о блокаде территорий. К моему глубочайшему сожалению, я этого никогда не скрывал, у власти не нашлось силы воли применить адекватные и достойные для государства меры воздействия на этих людей для того, чтобы заставить их вернуться в законодательное поле Украины», — сказал Тука.

При этом он напомнил, что в результате блокады ДНР и ЛНР так и не было выполнено ни одно из требований блокирующих.

«В результате мы не получили выполнения ни одного декларативного заявления, с которыми Семенченко бегал по всем эфирам: ни один заложник и военнопленный наш не освобожден, обстрелы как продолжались, так и продолжаются. Подобными действиями мы получили, фактически развязав руки Кремлю, процесс интеграции неподконтрольных территорий в Россию. Это и легализация документов ЛДНР, рублевая зона и верх апогея — это как удар Божий — в руки упали свыше 400 предприятий, которые работали в украинском законодательном поле. Вот, что мы, к сожалению, получили от этой блокады», — напомнил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года «Штаб блокады» при поддержке нардепов от фракции «Самопомич» Семена Семенченко, Егора Соболева и внефракционного депутата Владимира Парасюка ввели экономическую блокаду ДНР и ЛНР. Участники акции заблокировали железнодорожное сообщение с республиками. В частности, были заблокированы: ж/д сообщение «Луганск — Попасная», узловая станция «Светланово» и переезд вблизи Бахмута, который ведет в Горловку (ДНР).

С 15 февраля 2017 года на Украине введены чрезвычайные меры в энергетике из-за нехватки антрацита. Проблемы с поставками угля на ТЭС Украины возникли после введения блокады и потери контроля над украинскими угольными шахтами, которые находятся в ДНР и ЛНР. Это привело к вынужденной остановки пяти украинских ТЭС, которые работали на антрацитах.

Напомним, в конце февраля 2017 года главы ДНР/ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выдвинули местному бизнесу условие — официально платить налоги в республиканские бюджеты, зарегистрироваться и работать в правовом поле республик. Собственники предприятий, платившие налоги в бюджет Украины, отказались выполнять требования глав республик. 1 марта ДНР и ЛНР ввели внешнее республиканское управление на всех частных и государственных предприятиях, которые работали в республиках.