Берлин, 1 июня, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В Нюрнберге 31 мая 300 демонстрантов перед зданием колледжа призывали к отмене депортации афганцев, передает Der Stern.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Иммигранты

Все началось с того, что одногруппники 20-летнего беженца из Афганистана в рамках мирной демонстрации выступили против его депортации.

Ситуация обострилась, когда перед зданием колледжа собрались 300 человек.

Местная полиция не могла мирно распустить демонстрантов, поэтому применила силу: «в ход пошли дубинки, собаки и перцовый газ».

В результате стычки трое полицейских были ранены, количество пострадавших демонстрантов неизвестно, пишет издание.

20-летнего афганца сотрудникам полиции удалось посадить в патрульную машину, и до тех пор, пока автомобиль не свернул на федеральную трассу, за ним бежало около 100 человек.

Немецкое общество раскололось по вопросу депортации беженцев в связи с терактом в Кабуле, который произошел 31 мая: одни считают, что депортация опасна для афганцев, другие поддерживают высылку беженцев по причинам внутренней безопасности в Германии, пишет Der Stern.

По меньшей мере 80 человек погибли из-за теракта в Кабуле, еще порядка 350 человек получили ранения.

За 2017 год Германия уже депортировала 106 афганских беженцев, которым было отказано в предоставлении временного убежища в Германии.