Сыктывкар, 1 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Суд вынес приговор бывшему руководителю Службы Коми по тарифам Илье Первакову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

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Следствием и судом установлено, что в 2011—2015 годах Перваков вместе с референтом ведомства Олегом Рябинином (уголовное дело в отношении него рассматривается судом) каждый месяц получали от действовавшего в то время заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова взятки. Всего Перваков с Рябининым получили 3 618 000 рублей, из которых 1 620 000 рублей получены Перваковым, а 1 998 000 рублей — Рябининым.

«В свою очередь Перваков и Рябинин исполняли указания и поручения Ромаданова при принятии решений о ценах (тарифах) для подконтрольных взяткодателю юридических лиц, осуществлявших деятельность в сфере тепло‑ и электроснабжения, оказывая им общее покровительство», — отмечают в следкоме.

В апреле 2014 года Перваков получил от Ромаданова часть от общего незаконного вознаграждения в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В частности, по указанию Ромаданова была погашена задолженность Первакова и его жены в размере более 5,8 миллионов рублей перед фирмой по договору купли-продажи квартиры стоимостью 12 миллионов рублей, которую Перваковы приобрели в 2012 году.

В декабре 2014 года Перваков получил от Олега Осташова, действовавшего в общих с Ромадановым интересах, взятку в виде снегохода стоимостью 819 тысяч рублей.

Напомним, что в марте 2016 года Перваков был задержан, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования с Перваковым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

В декабре 2016 года в суд было направлено ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, которое судом было удовлетворено.

Сейчас приговором суда Первакову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 10,2 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Константин Ромаданов входит в группу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Они были арестованы в сентябре 2014 года за хищения бюджетных средств, легализации и отмывания денег. По этому делу фигурантами числятся еще 14 человек из чиновников правительства, Госсовета и крупных бизнесменов.