Москва, 1 июня, 2017, 14:45 — ИА Регнум. От того, насколько точно президенту РФ будет доложена объективная информация о случаях незаконного изъятия детей из семей, будет зависеть судьба России, убеждена председатель ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Об этом она заявила 1 июня в ходе конференции в пресс-центре ИА REGNUM, на которой представители ряда правозащитных организаций, выступающих против внедрения в России ювенальных технологий, заявили о своём выходе из общественного совета при уполномоченном по правам детей Анны Кузнецовой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Леткова

«Если президент уверится в том, что ничего страшного сейчас не происходит, а он доверяет, по крайней мере, таким свежим кадрам, как Анна Кузнецова, то конечно дальше никакой борьбы не будет. Это называется слив темы», — подчеркнула Леткова.

Объясняя, чем вызван выход АРКС из совета при детском омбудсмене, общественница обратила внимание на не соответствующие реальному количеству изъятий из семей, утверждения Кузнецовой, что такие случаи единичные: «Она прекрасно осведомлена о том, что случаев очень много. И её просили проверять не законность изъятия, а её просили провести тот взвешенный, честный мониторинг происходящего, на основании которого президент сможет принять решение, что с этим делать».

Глава АРКС также отметила и вклад, который внесла в борьбу с ювенальной юстицией, сенатор Елена Мизулина. Проведя огромную аналитическую работу, сенатор обобщила реальное количество изъятий детей из семей, и привела совершенно шокирующие цифры. Как заявила Мизулина из семей было изъято более 309 тысяч детей. Но ещё больше общественницу поразила позиция агентства ТАСС, в котором сенатор озвучивала эти шокирующие цифры. Агентство в материале, посвященном исследованию Елены Мизулиной, занизило цифру в десятки раз, назвав цифру 3200 изъятых детей.

«ТАСС объявил, что Елена Мизулина назвала цифру 3200 детей. Сенатор заявила протест, назвав случившееся подлогом. Она много называла цифр, но не эту, а это та цифра, которую называет правительство РФ и Анна Кузнецова. То есть это та официальная цифра, которую хотят предложить президенту, которая удостоверяла бы, что у нас в стране детей просто так практически не отбирают, и всё происходит в рамках разумного», — заключила Леткова.

Отметим, что на конференции в пресс-центре ИА REGNUM, общественники обсудили работу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой над поручением президента РФ Владимира Путина дать анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи.