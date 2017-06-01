Казань, 1 июня, 2017, 15:50 — ИА Регнум. После обнаружения птичьего гриппа на птицекомплексе «Лаишевский», что в 45 км от Казани, некоторые производители куриного яйца резко подняли отпускную цену на свою продукцию в регионе. Управление федеральной антимонопольной службы по Татарии вынесло предупреждение девяти компаниям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Torange.biz Домашняя птица

На следующей неделе специалисты госоргана проверят цены на этих предприятиях повторно.

Проверки проводились по жалобам гражданам. В результате выяснилось, что отпускная цена столового отборного яйца только за период с 16 по 22 мая выросла с 2,3 рубля за штуку до 3,3 рубля, а яйца высшей категории производители стали продавать вместо 2,5 рубля за штуку по 3,5 рубля.

Эксперты УФАС по Татарии исключили сезонность повышения, отметив, что для этого времени года не характерно удорожание, так как спрос в весенне-летний период всегда ниже. Других объективных причин для роста цен также в республике не наблюдается.

Нарушения антимонопольный комитет обнаружил у ООО «Птицеводческий комплекс «АК БАРС», в Зеленодольском филиале ООО «Птицеводческий комплекс «АК БАРС», у птицефабрики «Яратель» (филиал ООО «Птицеводческий комплекс «АК БАРС»), у ООО «Лениногорская птицефабрика», у ООО «Тукаевский племрепродуктор», у ООО «Союз-Агро», у ООО «Племптица Бугульма», у ООО «Фермерское хозяйство «Чайка» и у ОАО «Птицефабрика «Чистопольская».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Татарстанстате, с 22 по 29 мая для конечного потребителя десяток куриных яиц, наоборот, подешевел на 4,1% — с 51,78 рубля до 49,65. Если сравнивать со стоимостью в начале мая, то есть до обнаружения очага птичьего гриппа, то цена была ещё выше. За десяток просили в среднем 55,24 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая был подтверждён факт заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N8 кур на ООО «Птицекомплекс Лаишевский». Тогда же началось уничтожение поголовья и введён карантин в радиусе 5 км от посёлка имени 25 лет Октября, где расположен комплекс. Позже очаги были обнаружены ещё в шести местах, в том числе и на одном из частных подворий Казани. Но здесь 6−7 июня уже обещают снять карантин. На «Лаишевском» карантин будет действовать до середины июня.

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