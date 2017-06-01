Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Российской Федерации необходимо тщательнее следить за качеством расходов. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

kremlin.ru Министр финансов РФ А.Силуанов

«Правило бюджетное и баланс (бюджета) на уровне 40 долларов за баррель для того, чтобы база была создана, и понятны были условия, — сказал министр. — Важно качество расходов. Деньги точно есть».

При этом Силуанов добавил, что задача министерства финансов РФ — обеспечить стабильность госбюджета при любых условиях.

«Будь то внешние экономические изменения, цены на нефть, будь то санкции, — говорит министр финансов РФ. — Мы не должны на это обращать внимание, мы должны смотреть котировки цен на биржах».

Ранее Силуанов на полях ПМЭФ заявил, что России следует выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы.

«Потому что мы сейчас, по сути дела, живем в долг, проедая все резервы, которые созданы были при Алексее Леонидовиче (Кудрине), — сказал он.

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