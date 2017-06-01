Ниамей, 1 июня, 2017, 14:21 — ИА Регнум.

По меньшей мере 44 мигранта, в том числе дети, погибли при попытке перечь пустыне в провинции Агадес, расположенной на севере Нигера, сообщает Le Figaro.

Pixabay.com Сахара

«Число погибших в пустыне мигрантов на данный момент составляет 44 человека», — заявил мэр города Агадес Риссса Фелту, не уточнивший обстоятельств произошедшего.

Организация «Международный красный крест», чья команда находится в регионе для «сбора точной информации», также назвала число в 44 человека.

По данным источника в правоохранительных органах страны, погибшие являются мигрантами из субсахарского региона, которые скончались от жажды из-за поломки их автомобиля. По всей видимости, погибшие направлялись в Ливию, чтобы затем попытаться проникнуть в ЕС.