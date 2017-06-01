Берлин, 1 июня, 2017, 14:29 — ИА Регнум. 31 мая были опубликованы результаты нового опроса жителей Германии в рамках предвыборной гонки политических партий, сообщает Der Stern.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

В опросе Института Forsa респондентам нужно было ответить на вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье?».

Опрос проводился с 22 по 26 мая.

Согласно результатам, Союз ХДС/ХСС (коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза) набрал 38%, Социал-демократическая партия Германии — 25%. Это — довольно большой отрыв, учитывая, что в конце марта партии разделяли всего 2%, пишет издание.

Падение популярности социал-демократов связывают с «сокрушительным» провалом на прошедших трех земельных выборах.

Свободная демократическая партия Германии повысила свои показатели до 9%, позиция «Альтернативы для Германии» остается неизменной на отметке 7%, также как и партия Зеленых, партия Левых заручилась поддержкой 8% опрошенных.

Доля неопределившихся респондентов составила 20%. Стоит отметить, что на прошлых выборах в бундестаг в 2013 году около 30% избирателей не принимали участия в голосовании.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года. На пост канцлера ФРГ претендуют Ангела Меркель от ХДС и Мартин Шульц от СДПГ.