Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Официальный Белград никогда не будет вводить ограничений против России и не намерен изменять принципу военного нейтралитета. Об этом 1 июня заявил вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, выступая на открытии Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

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Дачич напомнил о том, что Россия и Сербия традиционно являются друзьями и союзниками. Взаимоотношения двух стран будут и дальше развиваться в этом направлении.

«Сербия никогда не будет вводить санкции против России. Это для нас не только политический вопрос, но и моральный вопрос», — заявил Дачич, говоривший на русском языке.

Он также отметил, что друзья Сербии «остаются друзьями навсегда» и добавил, что Белград не будет менять политику военного нейтралитета.

Напомним, 1 июня в Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум, который продлится до 3 июня. Мероприятие проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».