Киев, 1 июня, 2017, 14:10 — ИА Регнум. На каждом щите есть два обращения: одно на украинском — для «братьев-крымчан», второе — на русском — для «предателей и коллаборантов».

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Плакат для «братьев» имеет светло-синий фон и эмблему в виде земного шара. Их авторы послания называют жертвами оккупации.

«Европа открывает перед вами двери», — написано на щите.

Плакат для «предателей» выполнен на темном фоне. Эмблемой к нему является решетка.

«Предатели-коллаборанты! Вы зачем приехали? За паспортом украинским? В Европу захотели? А что, туры по Золотому кольцу уже не интересуют? Сидите дома и ждите камней с неба!» — написано на щите.

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте были подписаны окончательные документы по введению безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. Украинские граждане смогут ездить в страны ЕС по биометрическому паспорту без виз на срок до 90 дней раз в полгода с целью туризма, для коротких деловых поездок и для участия в культурных мероприятиях.

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