Ростов-на-Дону, 1 июня, 2017, 14:08 — ИА Регнум.

Сегодня, 1 июня, в Санкт-Петербурге начал свою работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В город на Неве отправилась и делегация с берегов Дона, возглавляет которую заместитель губернатора Юрий Молодченко, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию, размещенную на сайте облправительства.

Скриншот с сайта правительства Ростовской области

В Агентстве инвестиционного развития Дона ИА REGNUM проинформировали о намерении региона заключить соглашения, которые буду направлены на реализацию новых производственных проектов. С инвесторами, которые уже знакомы с потенциалом Ростовской области и открыли на Дону предприятия, планируется обсудить новые проекты.

Сказать что-то конкретное по соглашениям пока нельзя. Поэтому гендиректор Агентства инвестразвития области Игорь Бураков назвал лишь направления, в которые пойдут инвестиции. В частности, это продовольственная индустрия, производство строительных и отделочных материалов, переработка промышленных отходов, логистика.

«Некоторые из проектов, по которым будут подписаны соглашения, уже стартовали. Принципиально важно, что на ПМЭФ-2017 мы запланировали подписать новые соглашения по индустриальным проектам — это самая ценная для региона инвестиционная активность», — сказал Бураков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году Петербургский форум проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Он продлится до 3 июня.

Напомним, на ПМЭФ-2016 Ростовская подписала соглашения на 7 млрд рублей. Так, например, были достигнуты договорённости о привлечении инвестиций в промышленность строительных материалов, работу с национальной платёжной системой «Мир». Также часть подписанных соглашений будет работать на импортозамещение. В частности, это технологии переработки ТБО, производство кирпича.