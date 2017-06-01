Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что в вопросе о Курильских островах демилитаризации одних только островов недостаточно — нужно демилитаризовать весь регион.

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По его словам, нужно думать над тем, как снизить напряжение в целом регионе. Только так можно выйти на такие серьезные, долгосрочные договоренности, считает глава государства.

«Но какие они могут быть — сейчас просто очень сложно сказать. Но они, мне кажется, возможны», — ответил российский лидер на вопрос руководителя японского агентства Kyodo.

При этом Россия учитывает, что если бы Курильские острова когда-либо стали японскими, то на них разместились бы американские войска.

«Такая возможность существует, это вытекает из договора (между Японией и США — ИА REGNUM ) и из, кстати говоря, протоколов (к нему). Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание», — сказал Путин, вновь пояснив, что возможность размещения на этих территориях американских войск есть.

В этих условиях для России абсолютно неприемлемо даже если теоретически предположить, что сегодня все было хорошо, а завтра «там появятся базы какие-то, или элементы той же ПРО». Путин напомнил, что ситуация в регионе усугубляется развертыванием американской системы противоракетной обороны (ПРО) на Корейском полуострове.

«Это (развертывание системы ПРО) подталкивает гонку вооружений, новый виток создает. Это же очевидные вещи. Мы все время думаем, а как ответить?», — сказал глава государства.

Напомним,Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.

Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.