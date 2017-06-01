Киев, 1 июня, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Под знаменами националистических объединений вышло до 50 человек. Они развернули большой баннер с изображением руководителя ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и главнокомандующего Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича. Бывшие добровольцы требуют, чтобы депутаты Киевсовета проголосовали за предоставление им льгот и наделили их статусом участника боевых действий (УБД).

Antanana Украинские неонацисты

«Требуем, чтобы добровольцы получили статус УБД, потому что в первые дни войны воевали добровольцы, они тянули вооруженные силы вперед своей идеей и запалом. Но наше государство не хочет видеть нас и что-то делать для добровольцев. Мы не выгодны, со всеми можно договориться, с нами — нет», — сказал один из добровольцев в эфире «Всемирно-Броварского телевидения».

При этом командир батальона ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский призвал власти уважить добровольцев.

«Я не являюсь организатором этого мероприятия, но добровольческое движение ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединяется. Это касается всех добровольцев. Киевская городская администрация должна признать добровольцев на городском уровне, чтобы они получали помощь и льготы. Мы тут, чтобы надавить на Совет. Надеюсь, он не является частным, как в некоторых регионах Украины… Надеюсь, что на местном уровне добровольцев уважат и отдадут им должное», — сказал Коханивский.

Другой митинг под стенами горсовета проводят активисты (до 10 человек), которые выступают за переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.

Также свою акцию протеста проводят киевляне (до 20 человек), которые выступают против вырубки парковой зоны. В руках они держат плакаты: «Оставьте киевлянам глоток свежего воздуха», «Отдайте парк» и прочее.

Примечательно, что люди стоят возле входных дверей КГГА. Мимо них проходят госслужащие. Все акции проходят мирно, без провокаций. Киевские правоохранители следят за соблюдением порядка.

Напомним, 31 мая народный депутат Украины Андрей Билецкий заявил, что его партия будет штурмовать облсоветы по всей стране, как во Львове. По его словам, его политсила будет требовать принятия закона об амнистии для участников АТО.

«Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облсоветы, будем продолжать это делать и надеемся на понимание», — сказал Билецкий. При этом депутат пообещал прийти с аналогичными требованиями в администрацию президента Украины.

Ранее, 30 мая во Львове радикалы «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли штурмом здание Львовского облсовета. Во время стычек пострадали 11 человек. Митингующие требовали принять закон об амнистии и освободить из мест заключения «добровольцев и бойцов», которые под прикрытием АТО совершали преступления против мирных жителей.