Краснодар, 1 июня, 2017, 13:56 — ИА Регнум. В Сочи все муниципальные пляжи в 2017 году останутся в свободном доступе для горожан и гостей олимпийской столицы. Плату взимать за них не будут. А если кто-то из отельеров решит заработать на гальке, его ждёт наказание. Об этом в ходе планерки в администрации города сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Море

«У нас не должно быть основных и второстепенных территорий. Каждый пляж важен. И я еще раз напоминаю, что если территория муниципальная, то участок гальки на ней должен быть свободен для отдыха жителей», — отметил градоначальник.

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Нередко отели или санатории, арендующие муниципальные пляжи, пытаются или полностью закрыть туда проход, или сделать его платным. И то, и другое незаконно. Владельцев отелей и санаториев в случае невыполнение законных требований граждан ждёт административное наказание вплоть до ареста на 15 суток. Сообщить о закрытом доступе к берегу Черного моря горожане и туристы смогут по телефону горячей линии.

Как сообщало ИА REGNUM, яркий старт курортному сезону в Сочи был дан 27 мая праздничным карнавалом. За три летних месяца на курорте планируется принять 4 млн гостей.

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Всего в этом сезоне в Сочи будет работать 190 пляжей. Уже с сегодняшнего дня, 1 июня, специальные комиссии начнут проверять, насколько качественно выполнены все работы: установлены буйки, раздевалки, душевые, проложены деревянные дорожки, ведущие к морю.