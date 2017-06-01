Париж, 1 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Очередное возгорание, на этот момент ликвидированного, произошло на АЭС Каттеном, расположенной на востоке Франции в регионе Лотарингия, сообщает Le Républicain lorrain.

Stefan Kühn АЭС Каттеном

По данным издания, над вторым блоком АЭС был виден дым. По предварительным сведениям, возгорание произошло в результате перегрева в одном из вентиляторов. Персонал станции моментально остановил этот вентилятор, откачав образовавшееся задымление.

Следуя процедуре, руководство станции вызвало пожарных, чтобы исключить возможность распространения пожара. Инцидент, анализом которого займется управление по ядерной безопасности, не вызвал нарушений в работе станции.

Напомним, это уже не первый инцидент, произошедший на этой станции в 2017 году. Так, в феврале на станции начался крупный пожар, в результате которого было серьезно поврежден ряд построек, однако важная инфраструктура не пострадала.

В 2015 году на станции также произошел незначительный инцидент, когда в результате неполадки произошел выброс нерадиоактивного пара. Случившееся тогда получило первую из семи категорию серьезности.