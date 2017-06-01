Калуга, 1 июня, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Калужская область — развитый промышленный регион, пример для многих в том, как грамотно привлекать инвесторов и организовывать бизнес-процессы. Об этом сегодня, 1 июня заявил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков во время подписания соглашение о долгосрочном сотрудничестве с правительством Калужской области, в рамках Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ'2017.

Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии подписания соглашения о сотрудничестве

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном кабинете министров, новый документ нацелен на расширение партнерских отношений калужского региона и Российского экспортного центра в реализации государственной политики развития и поддержки несырьевого экспорта.

Так, стороны намерены совместно разработать единый механизм содействия продвижению на внешние рынки продукции, произведенной в Калужской области, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства.

«Вместе мы уже реализуем очень важный проект. 5 апреля этого года состоялось открытие нового экспортного железнодорожного маршрута в Китай. Первые контейнеры в тестовом режиме отправлены со станции «Ворсино» в КНР через Забайкальск. Подписанное соглашение укрепит наше сотрудничество, позволит Калужской области увеличить экспортные поставки», — сказал Петр Фрадков.

Напомним, в январе-марте 2017 года объем экспорта в калужском регионе в целом составил около 293 миллионов долларов, что в 2,5 раза превысило уровень аналогичного периода 2016 года. В 2016 году в Калужской области экспорт продукции вырос более чем на 40%, преимущественно за счет увеличения более чем в два раза поставок в страны дальнего зарубежья.