Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Дефицит доверия между обеществом, властью и государствами является основной проблемой мировой экономики. Об этом сегодня, 1 июня, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии открытия Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

«Этот форум — прекрасная возможность обсудить основные проблемы международного сообщества и мировой экономики. И главная проблема — дефицит уверенности и доверия. Нет доверия между населением и политическим истеблишментом, между севером, югом, востоком и западом, между общественным мнением, международными организациями, нет доверия между странами», — сказал генсек ООН.

Из-за асимметричных эффектов глобализации, заметил Гутерриш, страны столкнулись с технологическими, экологическими проблемами, новыми угрозами безопасности, трудностью улучшения условий жизни людей по всему миру.

Причем, доверия часто не хватает не только странам, но, скорее, людям даже внутри собственных границ, заметил Гутерриш. «Состояние восьми богатейших людей мира сравнялось с доходами половины населения планеты. И при этом глобализация оставила многих людей позади, оставила позади целые регионы», — добавил он. Пора смириться с тем, что рост мировой экономики не решает проблем абсолютно во всех странах, заметил Гутерриш.

Кроме того, в связи с асимметричными эффектами глобализации, мировое сообщество, в частности, не в состоянии контролировать процессы миграции. Чтобы эффект глобализации был более честным и справедливым, необходимо реформировать Организацию Объединенных Наций.

«Нужно реформировать ООН, чтобы она была более эффективна и рентабельна, отвечала потребностям и чаяниям людей. Поэтому я так много занимаюсь реформой секторов безопасности, развития, управления, чтобы ООН лучше могла предотвращать конфликты, урегулировать их, поддерживать государства в борьбе с терроризмом», — сказал генсек ООН, занимающий свой пост с 1 января 2017 года.

Читайте также: Генсек ООН: Продвижение защиты климата возможно и без США

При этом отход от однополярного мира, по мнению Гутерриша, тоже не станет панацеей. Он напомнил о печальном историческом опыте XX века.

«Многие говорят, мол, не так уж нужна многосторонняя система управления миром, многополярность мира сама решит проблему. Нет, это не так. Европа до Первой мировой войны тоже была многополярной. Но в отсутствие многосторонней системы управления это привело к мировой войне. Давайте не будем повторять эту ошибку», — подчеркнул генсек ООН.