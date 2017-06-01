Мехико, 1 июня, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Чрезвычайный план спасения от исчезновения самого маленьких в мире китообразного, состоящий из ряда мер, которые включают в себя как отлов, так и криоконсервацию генетического материала, предложила правительству Мексики группа специалистов Международного комитета по восстановлению популяции морских свиней, сообщает испанское издание El País.

Калифорнийская морская свинья

По оценкам специалистов, в мексиканском национальном парке в северной части Калифорнийского залива на воле сохранилось всего 30 особей.

«Это отчаянная мера», — говорит президент Комитета Лоренцо Рохас-Брачо.

Власти и экологи планируют провести операцию по отлову нескольких особей калифорнийской морской свиньи для перевода их в безопасные контролируемые воды и получения потомства. Однако эта задача осложняется тем, что подобные отловы никогда не проводили раньше, и поведение этого маленького кита неизвестно.

Калифорнийские морские свиньи были обнаружены только в 1958 году, и ученые располагают небольшим объемом информации о них. Этот кит не стремится к контакту с человеком и предпочитает плавать на больших глубинах, появляясь на поверхности моря всего на несколько секунд, чтобы дышать.

В уникальной операции по отлову этого вида морских свиней примут участие три судна ВМС США. Рохас-Брачо пояснил, что особи имеют очень разные реакции в момент отлова, начиная от почти немедленной адаптации до экстремального стресса, угрожающего жизни.

Данную операцию по отлову можно сравнить с хирургической по точности. Так, при обнаружении одного или нескольких китов, группа из пяти-шести лодок развернет специальные сети, чтобы окружить особь. Далее китов поднимут на борт специально оборудованных лодок, где группа ветеринаров оценить их физическое состояния. В случае успешной адаптации они будут переправлены в специальный заповедник, который построило мексиканское правительство у берегов города Сан-Фелипе в Калифорнии.

Главной причиной вымирания этого вида китов специалисты называют распространение жаберных сетей в Калифорнийском заливе. Китообразные погибают, попадая в эти сети. Между тем, главной целью рыбаков является рыба тотоаба, за плавательный пузырь которой в Китае можно выручить до $10 тыс.

Несмотря на существование в течение двух лет запрета на рыболовство в регионе, браконьеры нашли способ продолжить свою деятельность. В то время как особи морской свиньи будут находиться в безопасном убежище, задача специалистов заключается в решении проблемы сетей в водах Калифорнийского залива.

Рыболовный запрет истекает 31 мая, и эксперты сходятся во мнении, что правительству необходимо поощрять методы рыбной ловли, которые не ставят под угрозу морскую фауну региона.

«Очень важной мерой является разрешение на использование альтернативных рыболовных сетей и проведение постепенной технологической модернизации», — заявила Мария Хосе Вильянуэва, директор по науке и стратегии Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Адаптация особей в заповеднике будет иметь решающее значение для перехода к селекционному процессу в неволе. Самка данного кита может иметь потомство каждые два года. На выживание калифорнийских морских свиней Мексика планирует потратить до $4 миллиона.

«Операция по перемещению нескольких особей в заповедник будет крайне сложной и дорогой, и нет никаких гарантий успеха», — заключается в отчете Комитета.

Критическая ситуация с популяцией кита также вынуждает специалистов рассматривать сохранение генетического материала морских свиней, если они все-таки исчезнут. Ветеринары соберут необходимые образцы тканей и половых клеток во время отлова.

Данные материалы будут переданы в зоопарк Сан-Диего в штате Калифорния, где уже хранится около 10 тыс. образцов вымерших или находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Напомним, ранее к принятию активных мер по защите калифорнийских морских свиней мексиканское правительство призывал голливудский актер Леорнардо ДиКаприо.