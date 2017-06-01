Красногорск, 1 июня, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Подмосковные парки и библиотеки организуют более тысячи праздничных мероприятий в День защиты детей 1 июня, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Уильям Чейз. Городской парк. 1888

В Подмосковье открыты 1077 библиотек, 82 парка культуры и отдыха.

«Первого июня, в Международный день защиты детей, библиотеки Подмосковья проведут более 1,2 тысячи праздничных мероприятий, парки культуры и отдыха — около 100 мероприятий», — заявила Забралова.

Она уточнила, что библиотеки подготовили интерактивные программы, посвященные открытию летних читальных залов, кинолектории, всевозможные викторины и конкурсы.

«Посетителей парков ждут мастер-классы, игровые программы, квесты для всей семьи, выступления подмосковных творческих коллективов, летний кинотеатр. Например, в парке Люберец пройдет детский забег, включающий в себя зарядку для малышей и их родителей. В парке Каширы маленькие посетители смогут принять участие в приготовлении поделок и профессиональной фотосессии», — отметила Забралова.

Также в международный день защиты детей министерство социального развития Московской области проведет праздник в Химках, на который приглашены порядка 2 тысяч детей из многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1 июня министерство образования Московской области организует экскурсию и квест-игру в музее-заповеднике «Абрамцево» для детей-сирот из подмосковных детских домов.

День защиты детей — международный праздник, который отмечается ежегодно 1 июня с целью привлечь внимание общественности к проблемам детей и детства.