Абу-Даби, 1 июня, 2017, 13:51 — ИА Регнум. На службу полиции Дубая поступит робот, который будет помогать правоохранительным органам в расследовании преступлений, сообщает 1 июня Reuters.

Цитата из к/ф «Робокоп». реж. Пол Верховен. 1987. США Робот полицейский

Робот будет помогать идентифицировать преступников, находящихся в розыске, а также собирать вещественные доказательства.

Если робот-полицейский успешно справится с заданием, полиция Дубая возьмет на вооружение и другие изделия. К 2030 году они будут составлять до 25% от общего состава полиции.

Робот выполнен в натуральную величину, одет в форму полиции Дубая, он может пожать руку и отдать честь.

«Подобные роботы могут работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Они не будут просить отпуска, не будут болеть», — отметил генеральный директор отдела Smart Services в полиции Дубая.

Первый робот-полицейский на Ближнем Востоке будет оснащен камерами, способными считывать лица, сопоставляя их с базой данных.