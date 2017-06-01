Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. «Вот базы НАТО подвигаются к нашим западным границам, инфраструктура приближается, инциденты увеличиваются. Ну и что мы должны делать, смотреть на это, что ли, молча, безвольно? Нет, так не будет. Мы соответствующим образом реагируем», — сказал он в ходе встречи с руководителями российских и зарубежных информагентств на полях форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Президент России добавил, что такая же ситуация складывается и на Дальнем Востоке. При этом мировое сообщество, СМИ молчат, делая вид, что ничего не происходит, добавил он.