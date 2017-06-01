Мадрид, 1 июня, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Глава антикоррупционного подразделения испанской прокуратуры Мануэль Мойш подает в отставку, сообщает El País. Это решение главный борец с подкупами, взятками, отмыванием денег и незаконным выводом их из-под налогообложения вынужден был принять «под давлением обстоятельств»: выяснилось, что, начиная с 2012 года Мойш был совладельцем предприятия, зарегистрированного в Панаме. «Бескомпромиссному борцу с коррупцией» принадлежат 25% акций «оффшорки».

Picserver.org Коррупция

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса уже выступил с пламенной речью, в которой объяснил, что «у прокуратуры нет претензий к Мойшу, поскольку его деятельность не нанесла никакого вреда государству», пишет издание. Ожидается, что министр юстиции Рафаэль Катала должен объяснить этот скандал, держа ответ перед депутатами Конгресса (нижней палаты испанского парламента).

По словам корреспондента El País Фернандо Переса, Мануэль Мойш в свое время был переведен с поста главного прокурора Мадрида на место главы Антикоррупционной службы с обязанностями контролировать ход нескольких громких дел (Gürtel, Púnica и Lezo), в которых «замазаны» бывшие и настоящие высокопоставленные чиновники от правящей партии Partido Popular.