Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает возможным добиться демилитаризации Курильских островов, а также предлагает подумать над снижением напряжения в целом регионе.

Kremlin.ru Остров Кунашир

Разрешить ситуацию помогут «серьезные, долгосрочные договоренности», полагает Путин.

Глава государства допускает теоретическую возможность размещения американских войск на островах, если предположить, что они когда-то отойдут под суверенитет Японии.

«Да, такая возможность существует, это вытекает из договора (американо-японского) и из, кстати говоря, протоколов (к нему). Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание», — указал президент.

«Как будет ситуация развиваться, мы не знаем, это не от нас зависит, не мы же инициаторы этого процесса, и в этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня все было хорошо, а завтра там появятся базы какие-то, или элементы той же ПРО — для нас это неприемлемо абсолютно», — заявил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что РФ не собирается ухудшать отношения с США.

«Нет, мы не собираемся ухудшать, и нас вообще ничего не пугает», — подчеркнул он.