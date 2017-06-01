Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 13:42 — ИА Регнум. «Хлещущая через край» русофобия в ряде западных стран — это реакция на утверждение многополярного мира, сообщил 1 июня российский президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Американский антироссийский плакат «Новая Великая китайская стена»

Президент России подчеркнул, что русофобия очевидна.

«Из некоторых стран прямо так и хлещет через край, сказал он. — На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир. А это не нравится монополистам».

По словам Путина, многополярный мир утверждается в том числе за счет того, что Россия отстаивает свои законные интересы.

При этом партнеры Москвы в ряде стран принялись «сдерживать законные стремления России к обеспечению национальных интересов». В этом направлении делаются шаги, которые идут вразрез с международным правом.

«А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего, стремление обострить ситуацию», — отметил он.

Путин подчеркнул, что повод для обострения ситуации пытаются найти на пустом месте. Он выразил надежду, что бесконечно это состояние длиться не будет: геополитические партнеры осознают, что антироссийская политика вредит всем — не только России, но самим инициаторам конфликтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что российский президент представляет для Вашингтона серьезную угрозу, намереваясь «сокрушить США».