Нижний Новгород, 1 июня, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде суд постановил в пользу Сбербанка РФ взыскать 16,8 ­млн рублей с осужденных мошенников, которые в ­2012−2013 годах похитили деньги с пластиковых карт у десятков нижегородцев. ­

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Как сообщает КоммерсантЪ, среди пострадавших было много нижегородских предпринимателей, директоров компаний, депутат регионального Законодательного собрания, ректор вуза, чиновники городской и областной администрации, офицеры запаса МВД и ФСБ, получавшие на карты пенсию, бывший начальник регионального ГУФСИН. Также средств лишились и несколько сотрудников самого банка, в том числе и директор управления рисками Волго-Вятского банка Сбербанка России.

Банковская служба безопасности сумела заблокировать мошеннические транзакции на 6 млн руб., активно подключившись к расследованию.

При этом кардеров искала не только полиция. За организатором преступной группы Андреем Кузоватовым охотился и нижегородский вор в законе Сергей Разживин (Сека). Его подручные стреляли в машину кардера, требуя отдать похищенные миллионы. В результате Секу с товарищами посадили за вымогательство.

Похитить средства с банковских кар мошенникам удалось подкупив клиент-менеджера одного из отделений Сбербанка отделения банка. Девушка-менеджер за 50 тыс. руб. скачала из информационной базы Сбербанка паспортные данные сотни клиентов, а также секретную информацию об их счетах.

Сообщники, получив персональные данные, через своего менеджера подавали заявки об открытии карт-дубликатов на ничего не подозревающих клиентов: нижегородцев по фиктивным паспортам заочно трудоустраивали в ООО «ЕвроОйл», «Срочноденьги», «Анта», «Альянс», благотворительный фонд «Радуга» и другие организации. Контролируя счета-дубликаты, аферисты через клиент-банк переводили деньги со счетов на подконтрольные им карты, а затем снимали в банкоматах. Часто за одну транзакцию у клиентов похищались суммы в пределах 300−600 тыс. рублей.

В преступную группу также вошли работники ЧОПа, охранявшие банк.

Когда всех участников преступной группы осудили, Сбербанк, возместивший всем клиентам похищенные у них суммы, обратился в суд за взысканием материального ущерба. Следствие не нашло украденные миллионы. Сам Кузоватов на вопрос суда ответил, что он долго сидел под арестом и поэтому не знает, где сейчас лежат деньги.

Если преступники не погасят ущерб, то судебные приставы начнут искать и арестовывать их ликвидное имущество.