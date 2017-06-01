Москва, 1 июня, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Как правило, сам по себе экономический форум имеет малое влияние на поведение валютных курсов доллар/рубль и евро/рубль. Однако любые высказывания, касающиеся дальнейших перспектив денежно-кредитной политики российского регулятора, привлекают внимание биржевиков, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Так, например, заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк России видит возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, может быть одним из таких высказываний. Также определяющими факторами для дальнейшей динамики валютных курсов станут заседания ФРС США и Банка России, которые пройдут 14 и 16 июня», — отметила эксперт.

По ее мнению, «вероятность повышения процентной ставки американским ЦБ на ближайшем заседании составляет 70%. Что же касается предстоящего заседания ЦБ РФ, то участники рынка также закладываются на возможное снижение размера ключевой ставки до 8,75−9% годовых».

«Если этого не произойдет в июне, то следующим возможным периодом снижения Банк России, скорее всего, выберет лишь август-сентябрь. Ибо не только темпы снижения ставок будут зависеть от таких факторов, как цены на нефть, фактическая инфляция и инфляционные ожидания, но и от того, что в июле каждого года, как правило, происходит плановое повышение тарифов ЖКХ. А это создает временный скачек инфляционных показателей», — пояснила Игнатенко.

«Валютный рынок сейчас замер в ожидании пятничной статистики по рынку труда Америки, ибо это последние важные данные перед принятием решения по ставке ФРС США», — напомнила она.

«Если же говорить о технической картине валют, то в последние два месяца единая еврейская валюта выглядит более перспективной в паре с рублем, нежели с долларом США, — полагает эксперт. — Сегодня, 1 июня, американская валюта демонстрирует нейтральную динамику, оставаясь торговаться на уровне 56,50 рублей, европейская валюта немного снижается, но остается в диапазоне 63,50−64 рублей».

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