Киев, 1 июня, 2017, 13:40 — ИА Регнум. По его словам, смерть людей от пищевых продуктов, купленных в магазинах — это прямое следствие бездействия контролирующих органов и Госпотребслужбы. Также Дорошенко напомнил о смертельных случаях от контрафактного алкоголя в 2016 году.

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«Государство никогда не было хорошим защитником прав и здоровья потребителей. Но за последние годы система защиты потребителей умерла», — констатирует председатель ассоциации.

Он добавил, что ответственность за смерти граждан Украины несут и магазины, и производители, и, в первую очередь, проверяющие органы, которые адекватным образом уже не способны реагировать на происходящее, поскольку в стране правительство занято только извлечением максимальной прибыли.

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«В нашей стране жизнь мало стоит по отношению к коммерческим интересам», — сказал Дорошенко.

Эксперт также отметил, что смерти от ботулизма уже были зафиксированы ранее — в Донецкой, Запорожской областях, подозрения на ботулизм были в Кировоградской области. Однако, вследствие полного разрушения системы контроля и защиты прав потребителей, власть бездействует.

Напомним, 30 мая в Киеве умер один человек от ботулизма, еще один в тяжелом состоянии. Причиной заражения стала купленная в гипермаркете рыба. Также от ботулизма в апреле умер человек в Донецкой области.