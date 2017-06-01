Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ не занимается хакерскими атаками на государственном уровне.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

«На государственном уровне мы никогда этим (хакерскими атаками) не занимаемся, вот что самое важное», — подчеркнул Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Президент глубоко убежден, что «никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране».

США ряд стран Запада неоднократно обвиняли РФ в якобы проведении хакерских атак и влиянии хакеров на выборы. В Кремле подобные обвинения не раз отвергали, подчеркивая их безосновательность. Советник президента Российской Федерации по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что необходимо наладить международное сотрудничество по борьбе с киберпреступлениями. предлагалась также идея создания кибер-Интерпола.