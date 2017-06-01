РФ не занимается хакерскими атаками на государственном уровне — Путин
Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ не занимается хакерскими атаками на государственном уровне.
«На государственном уровне мы никогда этим (хакерскими атаками) не занимаемся, вот что самое важное», — подчеркнул Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Президент глубоко убежден, что «никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране».
США ряд стран Запада неоднократно обвиняли РФ в якобы проведении хакерских атак и влиянии хакеров на выборы. В Кремле подобные обвинения не раз отвергали, подчеркивая их безосновательность. Советник президента Российской Федерации по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что необходимо наладить международное сотрудничество по борьбе с киберпреступлениями. предлагалась также идея создания кибер-Интерпола.