Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко от имени городских властей поприветствовал гостей Петербургского международного экономического форума и пригласил их в городские учреждения культуры. Полтавченко выступил на торжественной церемонии открытия форума 1 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко на Петербургском международном экономическом форуме

«В последние годы мы становимся свидетелями масштабных изменений в мировой экономике, глобальные вызовы, вопросы требуют не только глубокого осмысления, но и выработки консолидированных решений по ответу на эти вызовы. Здесь, конечно, возникает необходимость организации конструктивного открытого диалога для обсуждения основных направлений развития мирового сообщества. Главный тезис нашего сегодняшнего форума и его девиз — это поиск гармонии в глобальной экономике», — сказал Полтавченко.

Он добавил, что на форум в 2017 году приехали более 6 тысяч участников из 66 стран мира, и Петербургу приятно осознавать, что ПМЭФ стал действенным механизмом коммуникации руководителей государств, правительств, крупных международных компаний, лидеров отраслевых экономик, представителей делового сообщества и руководителей СМИ.

«Очень надеемся, что помимо деловых встреч вы сумеете познакомиться с историей, достопримечательностями нашего города, поучаствуете в мероприятиях, предусмотренных культурной и спортивной программой, особенно в вечернее время. Для вас будут открыты дворцы и музеи Петербурга, будут проводиться благотворительные мероприятия, концерты, выставки, театральные постановки, спортивные турниры — всё, чтобы вы могли по достоинству оценить наш город, получив не только профессиональный результат, но и самые добрые впечатления от Петербурга», — заключил Полтавченко.

Петербургский международный экономический форум проходит 1−3 июня 2017 года. Центральной площадкой ПМЭФ-2017 второй год подряд стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».