Париж, 1 июня, 2017, 13:27 — ИА Регнум.

57% граждан Франции «доверяют Эммануэлю Макрону решение проблем, стоящих перед страной», тогда как 49% находят заслуживающим доверия главу французского правительства Эдуарда Филиппа, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Из этих данных, предоставленных организацией KANTAR SOFRES-OnePoint, следует, что Макрон занял среднюю позицию по сравнению со своими непосредственными предшественниками. Так, Николя Саркози, одержавший верх в президентской гонке в 2007 году, пользовался поддержкой 64% граждан страны, тогда как его преемник социалист Франсуа Олланд в 2012 году — 55%. В сложившихся условиях нельзя говорить о том, что Макрону готовы сделать поблажки как новому президенту.

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Более того, более половины избирателей страны относятся положительно к парии, основанной Эммануэлем Макроном. «Вперёд, Республика!» лишь немного — 49% против 47% — опережает партию «Зеленых». Третье место занимает партия бывшего кандидата на пост главы Елисейского дворца Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция», которую положительно оценивают 36% респондентов.

Благосклонно к партии «Республиканцы» относятся 26% принявших участия в опрос, что больше чем у Социалитической партии с ее 23%.